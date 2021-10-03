التخطيط: «حياة كريمة» مبادرة قابلة للقياس ولها نطاق زمني وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة

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أطلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأشادت السعيد بجهود وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج من خلال مجموعة متنوعة من الآليات المبتكرة والفعالة، خاصة في دعم مبادرة حياة كريمة باستمرار من خلال آليات متعددة.

وأشارت إلى أن مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين نوعية الحياة والخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث توجه الاستثمارات العامة نحو تنفيذ العديد من المبادرات التنموية في عدد من القطاعات المختلفة، موضحة أنها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها، وذلك بالنظر إلى أنها تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن (أكثر من نصف السكان) بميزانية تقدر بـ 52 مليار دولار، مضيفه أن المبادرة تعد تأكيدًا على استعداد الدولة لتبني النهج التشاركي بمشاركة المواطنين.

وتابعت السعيد أن أهمية مبادرة «حياة كريمة» برزت مؤخرًا كذلك بإدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية «الممارسات الجيدة لأهداف التنمية المستدامة»، وذلك لكونها مبادرة محددة وقابلة للقياس ولها نطاق زمني وتتوافق مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن نهج المبادرة لا يقتصر على التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والمتعلقة بالبنية التحتية فقط، بل إنه يدعم أيضًا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب الوصول إلى مجتمعات قادرة على الصمود والمساواة والاستدامة، بما يتسق مع التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واكدت أن أهداف المبادرة تتسق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والتي تتضمن تحسين مستوى المعيشة من حيث الحماية الاجتماعية، وتوفيرالسكن اللائق، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحسين جودة البنية التحتية والخدمات الحضرية، وزيادة كفاءة خدمات التنمية البشرية من تعليم، صحة، رياضة والخدمات الثقافية، فضلًا عن التنمية الاقتصادية والتوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة مشيرة إلى قروض المشروعات الصغيرة، التدريب المهني.

وقالت نبيلة مكرم إن الحملة تمثل الأولى للتبرعات لصالح مشروع «حياة كريمة»، مضيفة: «مع إطلاق الرئيس للمبادرة حريصون على أن يكون للمصريين بالخارج دور، كما هي عادتهم في كل المحطات التي يمر بها الوطن».

وأوضحت وزيرة الهجرة أن إطلاق وزارتي الهجرة والتخطيط لمبادرة «أصلك الطيب» لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى جهود الكثير من الفنانين المصريين في الماضي من خلال تبرعهم للمجهود الحربي.

وقالت: «إننا نستكمل مسيرة عظيمة اعتدنا عليها في مصر، من التعاون والدعم والمساندة خلال الأزمات، وقالت: «إننا نتعاون لنبني حياة كريمة لجميع الفئات في كل شبر على أرض مصر، وخلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثانية تفقدنا عددا من المشروعات القومية التي تقدم عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما يشد من أزر العاملين في تلك المشروعات».