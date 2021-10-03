أخبار عاجلة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة -
إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق -
نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية -
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11453 نقطة

Print
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11453 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11453 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11453 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، منخفضًا 42.51 نقطة، ليقفل عند مستوى 11453.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، ونسيج، وسيرا، والتموين، تشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، والمجموعة السعودية، والاتصالات السعودية، وعسير، والمعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 11.11% و4.22%.

فيما كانت أسهم شركات سيرا، وكيان السعودية، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، ودار الأركان، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وسيرا، والراجحي، وكيان السعودية، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 34.33 نقطة ليقفل عند مستوى 23686.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 1327 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا