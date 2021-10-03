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"الداخلية": "22380" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من

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"الداخلية": "22380" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "الداخلية": "22380" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من
خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع "8238"

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (22380) مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 2/ 1443هـ حتى 25/ 2/ 1443هـ.
وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8238)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3519)، ثم منطقة مكة المكرمة (2265)، ومنطقة القصيم (2004)، فمنطقة المدينة المنورة (1786)، ومنطقة الجوف (1321)، ومنطقة حائل بـ (1283)، ومنطقة الحدود الشمالية (552)، ومنطقة جازان (370)، فمنطقة الباحة بـ (344)، ومنطقة تبوك (294)، ومنطقة عسير بـ(240)، فمنطقة نجران (164).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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