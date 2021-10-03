وزير الشباب يفتتح حمام سباحة بمركز شباب كوم حمادة ويتفقد مركز شباب بيبان

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، حمام سباحة تدريبي بمركز شباب كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي تم إنشاؤه من خلال الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، وذلك برفقة المحافظ اللواء هشام آمنة وعدد من قيادات الوزارة.

تم عرض تقرير مصور حول مراحل إنشاء حمام السباحة، وكافة التجهيزات الملحقة به حيث بلغت تكلفته أربعة ملايين جنيها، واستخدام أحدث التقنيات في إنشاؤه، وكذا عرض تأسيس أكاديمية متخصصة في تعليم وتدريب السباحة بالمركز.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة مركز شباب بيبان بإدارة شباب كوم حماده والذي شهد تطوير المبني الإداري بالمركز، متابعاً الأنشطة الرياضية المقامة بالمركز منها رياضة الكاراتيه، والكرة الطائرة فتيات.

وجه وزير الشباب بإنشاء ملعب متعدد الأغراض بمركز شباب بيبان بكوم حماده ليخدم أعضاء النادي ومرتاديه، والبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية في تنفيذ الملعب من حيث قيام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بإعداد المقايسة الخاصة بالملعب، وإرسالها للوزارة للتوجيه تباعاً بشأن أعمال التنفيذ.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالخدمات الشبابية والرياضية المقدمة للنشء والشباب من خلال مراكز الشباب والأندية التي قام بزيارتها اليوم بمحافظة البحيرة، والبنية الإنشائية المتميزة بها، مثنياً على كثافة المشاركة في الأنشطة والبرامج المختلفة المنفذة بتلك المنشآت.

من جانبه، ثمن محافظ البحيرة على التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في تطوير المشروعات الرياضية بالمحافظة ضمن المشروعات الكبري التي تشهدها البحيرة خلال الآونة الراهنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها تطوير قري المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».