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حصد محمد وليد لاعب نادي الزمالك لتنس الطاولة تحت 19 عاما، الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية التي أقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم محمد وليد أداءا رائعا خلال مشواره في البطولة وفاز في الأدوار التمهيدية على كل من، مؤمن صلاح لاعب الأهلي وأحمد بطيشة ويحيى مصطفى لاعبا إنبي وعمر علام لاعب الصيد، قبل أن يهزم مروان جمال لاعب الأهلي في اللقاء النهائي للبطولة.

ويقود الفريق أحمد حلمي مديرا لجهاز تنس الطاولة ومحمد عبدالعزيز مدربا وإسلام سامي مدربا.