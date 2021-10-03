أخبار عاجلة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة -
إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق -
نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية -
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ناشىء يتوج بذهبية الجمهورية لتنس الطاولة

Print
ناشىء الزمالك يتوج بذهبية الجمهورية لتنس الطاولة ناشىء يتوج بذهبية الجمهورية لتنس الطاولة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حصد محمد وليد لاعب نادي لتنس الطاولة تحت 19 عاما، الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية التي أقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم محمد وليد أداءا رائعا خلال مشواره في البطولة وفاز في الأدوار التمهيدية على كل من، مؤمن صلاح لاعب الأهلي وأحمد بطيشة ويحيى مصطفى لاعبا إنبي وعمر علام لاعب الصيد، قبل أن يهزم مروان جمال لاعب الأهلي في اللقاء النهائي للبطولة.

ويقود الفريق أحمد حلمي مديرا لجهاز تنس الطاولة ومحمد عبدالعزيز مدربا وإسلام سامي مدربا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

الزمالك يواجه بطل كينيا 22 أكتوبر فى برج العرب

الزمالك يواجه بطل كينيا 22 أكتوبر فى برج العرب

بعد أزمة الزمالك .. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر

بعد أزمة الزمالك .. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر

الوفد الأول من بعثة الزمالك يطير إلى كينيا غدًا

الوفد الأول من بعثة الزمالك يطير إلى كينيا غدًا