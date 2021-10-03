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بلال نظير يفوز برئاسة مركز شباب بشتيل.. ويعد بتحويله لصرح رياضي

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بلال نظير يفوز برئاسة مركز شباب بشتيل.. ويعد بتحويله لصرح رياضي بلال نظير يفوز برئاسة مركز شباب بشتيل.. ويعد بتحويله لصرح رياضي

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فاز بلال نظير برئاسة مجلس إدارة مركز شباب بشتيل في الإنتخابات التي جرت مساء امس، وتم اعلان نتائجها عقب انتهاء عمليات الفرز في واحدة من اكبر انتخابات المركز اقبالا من اعضاء الجمعية العمومية لانتخاب قائمة الشباب والانقاذ التي تراسها بلال نظير الذي يعد اصغر رئيس مجلس ادارة على مستوي مراكز شباب الجمهورية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة فوز قائمة بلال نظير بالكامل في واحدة من الافضل الاجتماعات للجمعيات العمومية والتى وصفته مديرية الجيزة بانها هري ديمقراطي بعبر عن نزاهة وعدالة الانتخابات التي اشرفت عليها وزارة الداخلية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة

من جانبه وجه بلال نظير رئيس مركز شباب بشتيل الشكر لوزارتي الداخلية والرياضة ومديرية الشباب بالجيزة على اخراج الانتخابات بشكل يعبر عن ثقافة الشعب المصري في النظام واتباع التعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

واسفرت عمليات الفرز عن فوز قائمة نظير بأكمالها وجاءت النتائج كالتالي :

إجمالي عدد الأصوات «١٢٥٤» صوت

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة «٨٨٤» صوت

و إجمالي عدد الأصوات الباطلة «٣٧٠» صوتا

وتعهد بلال نظير رئيس مجلس الادارة، بتحويل مركز الشباب لواحد من افضل مراكز الجمهورية كمركز خدمة مجتمعية، محققا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الذي يولي اهتماما كبيرا بمراكز الشباب التي اصبحت تساهم بشكل كبير في توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية .

ووجه نظير الشكر لوزير الشباب والرياضة على إعطائه الفرصة للشباب وتمكينهم، مؤكدا بأنه سيسعى جاهدا ومجلس ادارته بتحقيق رؤية القيادة السياسية في اكتشاف المواهب وخلق جيل جديد قادر على البناء والتطوير، وتحقيق اهداف الجمهورية الجديدة في ضوء أهداف التنمية المستدامة وتحويل المركز لصرح رياضي شامل

المصرى اليوم

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