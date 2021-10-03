مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل موسيماني لتدريب الوحدة الإماراتي

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أعترف مصدر مقرب من ادارة النادى الأهلي، عن تلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عدة عروض خارجيه الفترة الماضية.

وقال: هناك أندية كثيرة في أفريقيا وآسيا ومن المنطقة العربية ترغب في التعاقد مع موسيماني وبالفعل موسيمانى تلقى عروضا رسميا ومنها جاء للأهلى مباشرة .

وتابع: يعد عرض الوحدة الإماراتي هو واحداً من الأندية التي أبدت رغبتها مؤخراً في التعاقد مع موسيماني بعد فشل التفاوض مع الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك .

وشدد على أن موسيماني لا يفكر في الرحيل من الأهلي لرغبته في مواصله تجربته مع بطل أفريقيا وإستكمال نجاحاته في القلعة الحمراء.