غرفة ملابس برشلونة تنقلب على كومان بسبب النجم الشاب

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باتت أيام الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني معدودة في برشلونة في ظل حالة الغضب المسيطرة على مسؤولي وجماهير النادي من التراجع الكبير في نتائج الفريق.

وواصل فريق برشلونة انهياره مؤخراً بعد الخسارة أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وفشل برشلونة تحت قيادة مديره الفني الهولندي رونالد كومان في استعادة الثقة من جديد ومصالحة جماهيره بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير إسبانية عن أن غرفة ملابس برشلونة قد انقلبت على المدير الفني للفريق كومان بعد الانتقادات العلنية التي وجهها للاعب برشلونة الشاب نيكو جونزاليس بعد الخسارة أمام الأثلتي.

وكتبت صحيفة «سبورت» الكتالونية: كومان انتقد نيكو على عدم مساندة الدفاع بهدف أتلتكيو مدريد، ولا شك أن ذلك صحيح، لكن لاعب الوسط البرشلوني الشاب كان مميزاً ويستحق الثناء وليس الانتقاد

فيما اتفقت صحيفة «أس» الإسبانية بدورها مع ما كتبته «سبورت» بحق كومان والغضب ضده في غرفة الملابس، وأوضحت الصحيفة أن جزء كبير من لاعبي غرفة ملابس توقفوا عن دعم كومان رغم تأكيده انه يحظى بدعمهم.

وأوضحت الصحيفة أن الانقلاب على كومان ليس فقط بسبب قرارته التكتيكية المثيرة للجدل أو عدم التدرب على الخطة التي سيلعبون بها بل لطريقته الغريبة في إدارة الفريق وإرسال الرسائل النقدية عبر وسائل الإعلام.

وأضافت الصحيفة: «غرفة ملابس برشلونة غير راضية عن كومان بسبب توبيخه علناً لنيكو جونزاليس، جزء كبير من غرفة الملابس فقدو إيمانهم بالمدرب الهولندي لدرجة إن أحد اللاعبين الكبار اقترب من نيكو وأظهر له دعمه ودعم بقية غرفة الملابس له ضد كومان».