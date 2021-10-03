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بمشاركة ميسي ونيمار ومبابي.. رين يُسقط سان جيرمان بثنائية في الدوري الفرنسي

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بمشاركة ميسي ونيمار ومبابي.. رين يُسقط سان جيرمان بثنائية في الدوري الفرنسي بمشاركة ميسي ونيمار ومبابي.. رين يُسقط سان جيرمان بثنائية في الدوري الفرنسي

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حقق فريق استاد رين فوزًا كبيرًا على حساب نظيره باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم الأحد 3-10-2021 على ملعب روازان بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تسيد استاد رين المباراة وكان المبادر بالهجوم بالرغم من بداية بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان بوكيتينو بقوته الضاربة حيث قاد هجوم الفريق دي ماريا وميسي وكيليان مبابي ونيمار.

وسجل جايتان لابورد هدف رين الأول في الدقيقة 45، وضاعف فلافيان تايت النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46، لينتهي اللقاء بفوز استاد رين 2-0.

وشهدت الدقيقة 68 تسجيل مبابي لهدف تقليص الفارق ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" الذي قام أيضا بإلغاء ركلة جزاء تم احتسابها لفريق استاد رين.

بهذا الفوز رفع فريق استاد رين رصيده إلى النقطة 12 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 24 في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن لنس أقرب منافسيه.

ولمتابعة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد خسارة باريس سان جيرمان من استاد رين اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنـــــا

مباراة باريس سان جيرمان و رين في الدوري الفرنسي

المصرى اليوم

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