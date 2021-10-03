أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تبدأ استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلقة

Print
السعودية تبدأ استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلقة تبدأ استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا بسبب فيروس (كوفيد -19)، للحالات الإنسانية، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، آليًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت «الجوازات»، أن الخدمة تتيح طلب تصاريح السفر للحالات التالية: الإقامة الدائمة في الخارج، وحالة وفاة قريب، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، وللمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجاً في الخارج. ودعت المديرية العامة للجوازات، الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إلى الدخول عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «الجوازات»، ثم «تواصل»، ثم اختيار قسم «تصاريح السفر الاستثنائية»، ثم اختيار الخدمة الرئيسة «تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيًا»، واختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا