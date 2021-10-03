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الكاتب بهيج اسماعيل: الكوميديا لها دور هام في المسرح.. والضحك أحيانًا بديل للطب النفسي

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الكاتب بهيج اسماعيل: الكوميديا لها دور هام في المسرح.. والضحك أحيانًا بديل للطب النفسي الكاتب بهيج اسماعيل: الكوميديا لها دور هام في المسرح.. والضحك أحيانًا بديل للطب النفسي

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قال الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، إن الكوميديا لها دور هام في المسرح، ولذلك كان فؤاد المهندس يأجر واحدة تضحك فيضحك الجمهور معها، والضحك أحيانا يكون بديلا للطب النفسي.

جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب «بهيج إسماعيل.. الحلم والواقع ومسرح الحياة» للناقد جرجس شكرى، اليوم الخامس من فعاليات المهرجان القومى للمسرح، في دورته الرابعة الرابعة عشرة (دورة الكاتب المسرحى المصرى)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتى تستمر فعالياته حتى 9 أكتوبر الحالي.

وتابع «إسماعيل»: أنا مؤمن أن الطاقة الإبداعية لو لم تظهر بصورتها الصحيحة تتحول إلى طاقة عدوانية، والكاتب المسرحي حين يكتب يكون المشاهد جالس أمامه، ولذلك الكتابة للمسرح لها خصوصية خاصة، وسمير العصفوري مثلا بداخله مؤلف كبير، ولذلك لم يقع تحت يده نص حتى غيره تمامًا.

وأضاف: كنت أتخيل الشكل الإخراجي للعمل عند كتابته، ولذلك كل أعمالي كانت إخراج السيد الراضي، وشكلت معه ثنائي لأنه كان يفهمني تمامًا، ولم أكن أعطي الفصل الثالث حتى أتمكن من وضع رؤيتي.

المصرى اليوم

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