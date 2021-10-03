الموت يغيب كبير مهندسي الصوت بإذاعة القرآن الكريم

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غيب الموت، مساء السبت، المهندس أيمن كبارة كبير مهندسي الصوت بإذاعة القرآن الكريم، ابن مدينة بنها، وتم دفنه في مقابر عزبة شرارة التابعة لقرية ميت عاصم بمركز بنها.

ونعى الإذاعي رضا عبدالسلام رئيس شبكة القرآن الكريم، الفقيد عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك: الزميل المهندس أيمن كبارة في رحمة الله، كنا قد تواعدنا الأحد على عمل مونتاج لكلمة للدكتور أحمد عمر هاشم بمناسبة مولد النبي صلي الله عليه وسلم، وأرسل لي الكلمة، ولكن موعده مع خالقه قد حل فوقع خبر موته على مسامعي كالصاعقة، أيمن كبارة الأخ الطيب والصديق الوفي والإنسان الجميل قضينا معه عمرا طويلا فلم نر إلا الأخلاق الطيبة والفطرة السليمة واللسان الذي يقطر أدبا لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله يا أيمن وأسكنك فسيح جناته.

كما نعت إذاعة القرآن الكريم على صفحتها الرسمية بالفيس بوك الفقيد «تنعى #إذاعة_القرآن_الكريم_من_القاهرة مهندس الصوت #ايمن_كبارة الذي توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم، فاللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وثبته عند السؤال وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله الجنة واغسله بالثلج والماء والبرد.. اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه.. اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه اللهم آنس وحشته وارحم غربته وقه عذاب القبر وعذاب النار يا أرحم الراحمين.

كما نعى فؤاد حسان، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، زميله أيمن كبارة «إنا لله وإنا إليه راجعون أنعى إلى نفسي وإلى كل المحبين والمستمعين إلى إذاعة القرآن الكريم الأخ الحبيب والصديق العزيز أيمن كبارة.. مهندس الصوت بإذاعة القرآن الكريم من القاهرة الذي وافته المنية.. وإني أشهد الله أنه كان من المحبين للقرآن الكريم وأهل القرآن وكان محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..اللهم ارحمه واغفر له وتقبله في الصالحين اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم آمين.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

ونعاه أيضا مسعد الجوهري، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، قائلا: إلى رحمة الله يا أيمن ربنا يجعل لك من اسمك نصيبا بأن يجعلك من أهل اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

وكتب الشيخ بشير إبراهيم المحلاوي، من علماء وزارة الأوقاف، وأحد الضيوف الدائمين على برامج إذاعة القرآن الكريم، «كبير مهندسي إذاعة القرآن الكريم في ذمة الله، الأستاذ أيمن كبارة، ابن مدينة بنها، المحترم المؤدب صاحب الدين والخلق رفيق العلماء، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، كم كان القلب يفرح إذا رأيتك في إذاعة القرآن الكريم، رجل متقن في عمله محب لأهل القرآن وموقر للعلماء، لعلنا نتزاور قريبا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سجلت برامج كثيرة وكان من يرافقنى من الإعلام يقول لى ربنا بيحبك الأستاذ أيمن هو من يقوم بهندسة الصوت للحلقات الخاصة بك».

بينما كتب الطيار هشام عبدالباسط خليل على صفحته الشخصية بالفيس بوك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلقيت الآن بمزيد من الأسى والحزن، خبر وفاة الأخ والصديق والحبيب المهندس أيمن كبارة – كبير مهندسي الصوت في إذاعة القرآن الكريم – الذي أفنى حياته في خدمة القرآن وأهله لأكثر من ثلاثين عاماً، أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكتب خالد عبدالستار من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على صفحته بالفيس بوك: إلى رحمة الله وإلى جنة الخلد بإذن الله تعالى المهندس أيمن كبارة كبير مهندسى استوديو إذاعة القرآن الكريم في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويتغمده الله بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان اللهم آمين يا رب العالمين.

وعم الحزن جميع العاملين بالإذاعة، وكتب العشرات من العلماء وضيوف إذاعة القرآن الكريم ينعون فقيد الإذاعة الذي طالما ذكر اسمه كمهندس للصوت في عشرات البرامج طوال ٣ عقود.