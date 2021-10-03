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مع اقتراب ذروة الموجة الرابعة.. استشاري صدر يكشف أعراض جديدة لكورونا

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مع اقتراب ذروة الموجة الرابعة.. استشاري صدر يكشف أعراض جديدة لكورونا مع اقتراب ذروة الموجة الرابعة.. استشاري صدر يكشف أعراض جديدة لكورونا

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بينما تقترب الموجة الرابعة من جائحة من ذروتها، والتي حددتها وزارة الصحة في منتصف أكتوبر الجاري، كشف الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية والمدير السابق لمستشفى الصدر في العباسية، أعراضا جديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال «عبدالمجيد»، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأحد، إن من بين الأعراض غير المعروفة والجديدة لفيروس كورونا المستمرة بعد تعافي المصابين به تساقط الشعر.

وأضاف الرئيس السابق لمستشفى الصدر بالعباسية أن هناك أعراضا أخرى لكورونا تظهر فيما بعد تعافي المصابين_ هي أعراض معظمها نفسية، مثل حساسية الجلد وفقدان حاستي الشم والتذوق، فضلا عن تساقط الشعر، لافتًا إلى اختفاء هذه الأعراض مع مرور الوقت.

وأوضح عبدالمجيد أن الحالة النفسية والاكتئاب بعد التعافي من فيروس كورونا، كان أكثر في الموجة الأولى للفيروس، بدعوى أن الإصابة بالوباء كانت مثل «وصمة العار»، مشيرا إلى أن أعراض ما بعد الفيروس مختلفة ومتنوعة من حالة إلى أخرى، على رأسها تساقط الشعر والتهابات الجلد وغمامة على المخ، وإن كانت أكثر الحالات العرضية تصاب بأعراض نفسية.

المصرى اليوم

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