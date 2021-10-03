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«راشد» يتابع التجهيزات النهائية لكباري مشاه ترعة المريوطية ()

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«راشد» يتابع التجهيزات النهائية لكباري مشاه ترعة المريوطية (فيديو) «راشد» يتابع التجهيزات النهائية لكباري مشاه ترعة المريوطية ()

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لإقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات الجاري انشاءها على ترعة المريوطية.

حيث تفقد الكباري الواقعة بمناطق العروبة وأستديو وتقاطع شارع ترسا مع المريوطية، للوقوف على التجهيزات النهائية للكباري، لما لها من أهمية في نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية.

مشدداً على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشى مع النسق العام للطريق.

كما كلف بسرعه الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية، والتي تشمل دهان البلدورات ومد الكابلات الكهربائية وتركيب أعمدة الإنارة وإجراء التنسيق النهائي لأرصفة المشاة.

وتابع إجراء التخطيط المروري للبر الغربي لطريق المريوطية مشدداً على مديرية الطرق بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للإنتهاء من الطريق بالكامل.

كما تفقد ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجاري تجهيزها بكورنيش المريوطية، لمتابعة التجهيزات الجارية والوحدات الجديدة، التي تم وضعها بالإضافة إلى أعمال البنية التحتيه التي يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ودورات المياه.

مشدداُ على ضرورة أن تتم التجهيزات على أفضل ما يكون لينال استحسان المواطنين أسوة بما تم في المرحلة الأولى من الأكشاك.

وحرص على الالتقاء بأحد مستأجري الوحدات الحضارية بممشي المريوطية موجها بضرورة مراعاة الشكل الجمالي في الوحدة سواء كان مطعم أو كافيه والحفاظ على النظافه بمحيط الوحدة.

المصرى اليوم

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