ضبط مصنع لانتاج بالونات مواتير المياه بخامات رديئة ومجهولة المصدر بالقاهرة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع مواتير مياه- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع بالونات مواتير المياه مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية عليها منسوبة لشركات عالمية «مقلدة» غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على 700 بالونة مياه «منتج نهائى» و1000 بالونة داخلية بلاستيك و2000 فرخ صاج «جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها و24 ماكينة وأدوات تصنيع.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع «بدون ترخيص» وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اخاذ الإجراءات القانونية.