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الصحف الإسبانية: برشلونة تحول إلى «شركة للأحزان»

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الصحف الإسبانية: برشلونة تحول إلى «شركة للأحزان» الصحف الإسبانية: برشلونة تحول إلى «شركة للأحزان»

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يبدو أنه لا أمل في الأفق يبشر بتغيير جيد داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني يعود معه من جديد الفريق للانتصارات بعد التدهور الكبير في نتائجه مؤخراً.

وواصل فريق برشلونة انهياره على الصعيدين المحلي والقاري بعد السقوط أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على وسائل الإعلام الإسبانية الصادرة أمس الأحد ضد المدير الفني للفريق رونالد كومان، ووجهت انتقادات شديدة لرئيس النادي خوان لابورتا بسبب الإبقاء على المدرب الهولندي وعدم إقالته من تدريب الفريق حتى الآن.

ووضعت صحيفة «البيروديكو» الإسبانية عبر غلافها أمس صورة لفريق برشلونة عقب مباراة أتلتيكو مدريد وعنونت في صدر صفحتها الأولى: تحول برشلونة إلى شركة للأحزان يلوح في الأفق.

شاهد غلاف الصحيفة الإسبانية

غلاف برشلونة

المصرى اليوم

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