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«قدر ولطف».. شيماء سيف تكشف اَخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

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«قدر ولطف».. شيماء سيف تكشف اَخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها «قدر ولطف».. شيماء سيف تكشف اَخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

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كشفت الفنانة شيماء سيف عن اَخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لوكة صحية مفاجئة دخلت على أثرها المستشفى.

وكتبت منشوراً عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قايلة :«الحمد لله رب العالمين شكرا لكل الناس ربنا قدر ولطف وهي دلوقتي أحسن.. وشكرًا أوي يا حبايبي لدعواتكم ويارب يتم شفاها على خير.. ويشفي كل مريض يارب.».

وعلي جانب آخر تشارك الفنانة شيماء سيف في فيلم «العنكبوت» الذي تدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالتشويق والإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، العمل من بطولة أحمد السقا ومني زكي.

المصرى اليوم

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