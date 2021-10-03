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قتلها ومشي في جنازتها.. قاتل عروسة قليوب سدد لها 15 طعنه ليتزوج بأخرى

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قتلها ومشي في جنازتها.. قاتل عروسة قليوب سدد لها 15 طعنه ليتزوج بأخرى قتلها ومشي في جنازتها.. قاتل عروسة قليوب سدد لها 15 طعنه ليتزوج بأخرى

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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية في واقعة مقتل عروس على يد عريسها ليلة الحنة وقبل زفافهما بـ 48 ساعة أن المجني عليها تلقت 15 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها بواسطة سكين استخدمها المتهم بعد ان استدرجها بمكالمة تليفونية من منزلها حيث طعنها بالسكين وتركها جثة هامدة وعاد ليبحث عنها مرة أخرى بصحبة أهليتها عندما اكتشفوا غيابها لإبعاد الشبهة عنه.

واصطحب فريق من البحث الجنائى والنيابة العامة بقليوب المتهم لتمثيل جريمته وأرشد عن مكان لقائه بالمجنى عليها وأنه أخرجها من المنزل بمكالمة هاتفية ثم أخذها في قطعة أرض خلف منزلها بعزبة عطاالله دائرة قسم قليوب وطعنها عدة طعنات قاتلة بسكين بقصد التخلص منها ليتزوج من أخرى.

واعترف المتهم بأنه أخفى السكين والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها عقب تأكده من وفاتها لإخفاء جريمته.

وأكد المتهم أنه شارك الأسرة في البحث عن العروس وعندما عثروا عليها تم نقلها للمستشفى لإنقاذها متظاهرا بأنه لا يعلم شيئا عن الواقعة وقام بمشاركتهم دفنها بالمقابر أيضا حتى يبعد الشك عن نفسه إلى أن تم ضبطه.

وأصدرت مديرية أمن القليوبية بيانا بالواقعة حيث تلقت المديرية بلاغا من قسم شرطة قليوب يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة إحدى الفتيات ومقيمة بدائرة القسم وبها عدة طعنات متفرقة، وبسؤال والدها «مالك ورشة لصيانة السيارات» أفاد بأنه حال احتفالهم بحفل «حنة» نجلته «المجنى عليها» ورد لها اتصال هاتفى وقامت بالخروج من مسكنها وعقب تأخرها قام بالبحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء مسجاة على ظهرها وبها الإصابات المشار إليها، فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

تم تشكيل فريق بحث شاركت فيه إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجنى عليها «زوجها» عامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه عقد قرانه على المجنى عليها منذ عدة أيام على غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات، وعقد العزم على التخلص من المجنى عليها فقام بإستدراجها لمحل العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين» فأصابها بعدة طعنات بأماكن متفرقة، وعقب تأكده من مفارقتها للحياة، لاذ بالهرب وعاد لمسكن المجنى عليها مرة أخرى حتى اكتشف ذووها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها إلى أن عثروا عليها وبها الإصابات المشار إليها فقام بنقلها للمستشفى حتى يبعد الشبهة عن نفسه، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فـى الواقعة.

المصرى اليوم

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