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إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالإكراه

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إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالإكراه إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالإكراه

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في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وخاصة جرائم السرقات وملاحقة وضبط عناصر التشكيلات العصابية، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية»- مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و2 فرد محلى وسلاح أبيض «سنجة» وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (10) وقائع بنطاق مركزى شرطة «بركة السبع، قويسنا» وقسمى «شبين الكوم -ميت غمر بالدقهلية») وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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