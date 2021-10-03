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مصرع شاب تحت عجلات قطار «المنصورة - الزقازيق»

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مصرع شاب تحت عجلات قطار «المنصورة - الزقازيق» مصرع شاب تحت عجلات قطار «المنصورة - الزقازيق»

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لقى شاب في الدقهلية، مصرعه، اليوم، تحت عجلات قطار «المنصورة – الزقازيق»، أثناء عبوره مترجلا على مزلقان سندوب دائرة قسم أول المنصورة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث قطار على مزلقان سندوب ودهس القطار أحد الشباب أثناء عبوره المزلقان.

ضحية القطار بالمنصورة

انتقلت سيارة إسعاف وضباط مباحث قسم اول المنصورة إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى«عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمنعم الدسوقي»، 30 سنة سائق ومقيم قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة.

وأكد شهود عيان للحادث أن الشاب كان يقود سيارة سرفيس وسحب ضابط المرور رخصته لعدم الالتزام بالتوقف في محطة السرفيس، فركن السيارة وحاول الذهاب خلف الضابط وأثناء عبوره المزلقان مترجلا، اصطدم به القطار القادم من المنصورة إلى الزقازيق وسحله على القضبان مسافة 20 متر حتى تمزقت جثته وسط صراخ المواطنين وتوقف سائق القطار وتم التحفظ على السائق على ذمة التحقيقات.

ونقلت سيارة الإسعاف أشلاء جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتجمع عدد من أسرة المتوفى وأهالي قرية شاوة أمام المشرحة في انتظار تصريح النيابة العامة بتسليم الجثة لذويه لدفنها، وأكد الأهالي أن الشاب متزوج ولديه طفلة واحدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي طلبتن تحريات مباحث أول المنصورة عن سبب الحادث.

المصرى اليوم

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