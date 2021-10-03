ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة «توك توك» بالإكراه وإخفائها بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابساتبلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة «توك توك») بأنه حال سيره بمركبة «التوك توك» قيادته إستوقفه شخصان بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه وإستوليا منه على مركبة «التوك توك»- مزودة بجهاز تتبع- كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إخفاء الدراجة المستولى عليها بدائرة القسم، وضبطها وتم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين «لهما معلومات جنائية»- مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزة أحدهما (كيس بلاستيكى بداخله كمية من مسحوق الشطة المستخدمة في إرتكاب الواقعة).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإخفاء مركبة «التوك توك» لدى صديقهما (سائق- مقيم بدائرة القسم).. حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان ومركبة «التوك توك»، وإتهمهما بسرقته بالإكراه.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.