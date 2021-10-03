القوات المسلحة تنعى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي

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نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، والذي استشهد بالأمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.

وأوضح المتحدث العسكري العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ أن الحادث أسفر عن استشهاد ضابط صف وإصابة «3» درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية.

ويجري حاليًا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مع خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت القوات المسلحة أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.