أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القوات المسلحة تنعى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي

Print
القوات المسلحة تنعى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي القوات المسلحة تنعى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، والذي استشهد بالأمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.

وأوضح المتحدث العسكري العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ أن الحادث أسفر عن استشهاد ضابط صف وإصابة «3» درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية.

ويجري حاليًا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مع خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت القوات المسلحة أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق

إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق

نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية

نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي