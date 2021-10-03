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مراكز الإيواء بعمان تستقبل عددًا من الأسر المتضررة

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مراكز الإيواء بعمان تستقبل عددًا من الأسر المتضررة مراكز الإيواء بعمان تستقبل عددًا من الأسر المتضررة

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أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن مراكز الإيواء بولاية بركاء تستقبل عددًا من الأسر كإجراء احترازي لتفادي التأثيرات المتوقعة من الحالة المدارية، الناتجة عن إعصار شاهين.

واستقبلت مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة 600 شخص موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة من مواد عينية وإعاشة.

كما استقبلت مراكز الإيواء بولاية بوشر تستقبل عددًا من الأسر المتضررة من ساكني الشريط الساحلي وبعض المناطق المنخفضة في الولاية لتفادي التأثيرات المتوقعة للإعصار.

ونشرت الوكالة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر توضيحي لحالة ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة في ظل الحالة المدارية شاهين، حيث تنتشر المياه في كل مكان.

المصرى اليوم

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