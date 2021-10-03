ميلان يتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة أتالانتا في الدوري الإيطالي

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يواجه ميلان فريق أتالانتا وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أرضية ملعب بيرجامو مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، حلف نابولي صاحب الصدارة وإنتر الوصيف، بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 11 نقطة.

الفريق المُضيف لم يسجل أهدافه بعد هذا الموسم، وبعد ستة مباريات، يجد نفسه في المركز السابع في ترتيب الدوري. بعد تعادل إنتر ميلان حامل اللقب 2-2 الأسبوع الماضي، سجل الفريق فوزه 1-0 على أرضه على يانج بويز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ميلان هو واحد من ثلاثة فرق لم يهزموا في الدوري الإيطالي في الوقت الحالي وسجل فوزًا خارج الأرض 2-1 على سبيتسيا في مباراتهم السابقة الأسبوع الماضي. وتعرضوا لهزيمة 1-2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 97 عن طريق النجم المتألق لويس سواريز.

أتالانتا ضد ميلان وجهًا لوجه:

واجه الخصمان في شمال إيطاليا 139 مرة في جميع المسابقات. على الرغم من أن ميلان كان الفريق الأفضل في هذه المباريات، إلا أن أصحاب الأرض لديهم سجل أفضل في الوقت الحالي حيث فازوا بستة مباريات مقابل الانتصارات الثلاثة فقط لميلان.

بشكل عام، حقق ميلان 66 فوزًا باسمه، بينما انتهت 27 مباراة بفوز أصحاب الأرض، وانتهت 46 مباراة بالتعادل.

التقيا آخر مرة في اليوم الأخير من دوري الدرجة الأولى الإيطالي 2020-21. وأقيمت المباراة على ملعب بيرجامو وسجل ميلان فوزا 2-0 ليحل محل أتلانتا في المركز الثاني ويحصل على بطاقة الترشح المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.