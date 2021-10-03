أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المصري يشترط 30 مليون جنيه للموافقة على انتقال نجمه إلى فيوتشر

Print
المصري يشترط 30 مليون جنيه للموافقة على انتقال نجمه إلى فيوتشر المصري يشترط 30 مليون جنيه للموافقة على انتقال نجمه إلى فيوتشر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي استعداداته القوية من أجل انطلاق الموسم الجديد 2021/2022.

وينافس المصري في الموسم الجديد على صعيدين من حيث المنافسة المحلية وكذلك على الصعيد القاري حيث يمثل رفقة نظيره بيراميدز في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتلقى النادي المصري مؤخراً اتصالات من مسؤولي نادي فيوتشر من أجل الحصول على توقيع صانع ألعاب المصري الموهوب أحمد رفعت.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسوؤلي المصري اشترطوا الحصول على 30 مليون جنيه مقابل الموافقة على بيع أحمد رفعت لفريق فيوتشر.

ونجح فيوتشر مؤخراً في الحصول على توقيع عدد كبير من نجوم الدوري المصري الممتاز في السنوات الأخيرة من أجل الظهور بصورة جيدة والمنافسة بقوة في أول ظهور له بين الكبار في الدوري الممتاز.

وجاءت مفاوضات فيوتشر مع أحمد رفعت بناء على طلب من علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق والذي كان يشرف في الموسم الماضي على تدريب المصري.

وتعاقد المصري هذا الموسم مع التونسي معين الشعباني من أجل تدريب الفريق في الموسم الجديد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري