المصري يشترط 30 مليون جنيه للموافقة على انتقال نجمه إلى فيوتشر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي استعداداته القوية من أجل انطلاق الموسم الجديد 2021/2022.

وينافس المصري في الموسم الجديد على صعيدين من حيث المنافسة المحلية وكذلك على الصعيد القاري حيث يمثل مصر رفقة نظيره بيراميدز في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتلقى النادي المصري مؤخراً اتصالات من مسؤولي نادي فيوتشر من أجل الحصول على توقيع صانع ألعاب المصري الموهوب أحمد رفعت.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسوؤلي المصري اشترطوا الحصول على 30 مليون جنيه مقابل الموافقة على بيع أحمد رفعت لفريق فيوتشر.

ونجح فيوتشر مؤخراً في الحصول على توقيع عدد كبير من نجوم الدوري المصري الممتاز في السنوات الأخيرة من أجل الظهور بصورة جيدة والمنافسة بقوة في أول ظهور له بين الكبار في الدوري الممتاز.

وجاءت مفاوضات فيوتشر مع أحمد رفعت بناء على طلب من علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق والذي كان يشرف في الموسم الماضي على تدريب المصري.

وتعاقد المصري هذا الموسم مع التونسي معين الشعباني من أجل تدريب الفريق في الموسم الجديد.