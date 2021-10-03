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ضياء السيد يكشف نقاط قوة الليبي

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ضياء السيد يكشف نقاط قوة المنتخب الليبي ضياء السيد يكشف نقاط قوة الليبي

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وكشف ضياء السيد مدرب الوطنى لكرة القدم أن الجهاز الفنى خضع خلال الفترة الماضية لدراسة منتخب ليبيا بشكل متأنى وتحديد نقاط القوة و الضعف لوضع الخطة المناسبة لمواجهته خصوصا وأنه من الفرق القوية والتى نجحت فى احتلال صدارة المجموعة بجدارة بعد فوزه على منتخبي انجولا والجابون .

وأشار مدرب المنتخب أن المنتخب الليبي يقوده الإسبانى خافيير كليمنتي واستعد للمباراة من خلال معسكر مغلق في مدينة أنطاليا التركية بدأ 27 سبتمبر ومنه الى . وأشار أن المنافس يضم بين صفوفه 7 لاعبين محترفين، هم أحمد بن علي المحترف بصفوف كروتوني الإيطالي والمعتصم بالله المصراتي لاعب سبورتينغ براغا البرتغالي، وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، وإسماعيل التاجوري هداف نيويورك سيتي الأمريكي ومؤيد اللافي لاعب الوداد البيضاوي المغربي، والسنوسي الهادي مهاجم العربي الكويتي ومحمد صولة لاعب الصفاقسي، وجميعهم لاعبين مميزين .

المصرى اليوم

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