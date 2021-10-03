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نقيب الفلاحين: انتصارات أكتوبر ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري

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نقيب الفلاحين: انتصارات أكتوبر ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري نقيب الفلاحين: انتصارات أكتوبر ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري

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اكد الحاج حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، ان انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري كعلامة مضيئة وبارزه في تاريخ والعالم اجمع- داعيا المولي عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتبقي مصر حرة قوية.

وأرسل «ابو صدام» التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر العظيم، كما وجه التهاني إلى الفريق أول محمد ذكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات والأفرع وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وداعيا «ابو صدام» جموع الفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج والوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح ، لتحقيق النصر ودحر الأعداء وعدم الالتفات للشائعات التي يسعي أصحابها لإحباط عزيمة المصريين، مشيدا بدور الجيش المصري في الحفاظ على ارض الوطن حرة مستقره وأمنه في السلم والحرب.

المصرى اليوم

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