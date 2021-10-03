أسبوع للدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية ببورسعيد

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في إطار توجهيات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث من المرحلة الثالثة لمشروع «أهل مصر» للأطفال، الذي تنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى بمحافظة بورسعيد لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة وبورسعيد في الفترة من ٤ حتى ١٢ اكتوبر الحالى.

يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، حيث تبدأ بزيارة لمحمية أشتوم الجميل، ثم الاحتفال بنصر أكتوبر بقصر الحي السابع بمدينة ٦ اكتوبر، يعقبها زيارة لمسجد السلام والكاتدرائية الرومانية، ثم زيارة حديقة فريال وشاطئ الريفيرا، يليها زيارة المتحف الحربى، بالإضافة لتفقد متحف النصر للفن الحديث.

كما تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية عمل مطويات عن معالم بورسعيد السياحية والاثرية وتاريخها من التهجير للتعمير، ورش حكي بعنوان «تاريخ مدينة الفرما وضواحيها»، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات قشرة الخشب، تعليم بالتقنيات المتعددة ورشة اصنع كتابك، طباعة على القماش، أركيت، عمل مفارش بالصوف، رسم على الخزف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.

ويقام حفل الختام بقصر ثقافة بورسعيد يوم الاثنين الموافق ١١ اكتوبر، وتقديم فقرات فنية لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع، وكذلك عرض عمل مسرحي نتاج ورشة المسرح وعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع.