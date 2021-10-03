مسرحية «عين الحياة» تبدأ تجوالها بقرى «الدقهلية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لنشر الثقافة المسرحية والفن الهادف بالقرى النائية والمحرومة ثقافيا بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، بدأت رحلة العرض المسرحي «عين الحياة» لفرقة فلاحين المنصورة للتجوال بقرى محافظة الدقهلية، وكانت البداية من قرية طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين بحضور مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ولفيف من قيادات التنفيذية والشعبية بالسنبلاوين، ومن المقرر أن يزور العرض المسرحي٢٠ قرية من قري المحافظة.

العمل تأليف لينين الرملي، إخراج د. أيمن الشيوي، ألحان حسن ذكي، ديكور أدهم صبري، مخرج مساعد محمد عبدالجواد، مخرج منفذ صبري ناصف، وبطولة كريم سرور، عاطف السيد، مصطفي فتحي، تغريد محمد، ياسمين، أحمد فاروق، مخلص صالح، صبري ناصف، رجائي الجميل، صلاح يس، أحمد يوسف، أحمد عوض، تدور أحداث العرض حول تعرض مجموعة من المسافرين لمأزق التيه في الصحراء ليلتقوا بوحش يعرض عليهم قتل أحدهم، فمنهم من ينقذ نفسه بالمال وأخر بسلطته ونفوذه وهكذا، ليختاروا في النهاية دسوقي ذلك السائق الفقير والذي لا يخشي التضحية بنفسه كونه كان جنديا في الحرب، ولكن خوفه على عائلته جعله يحجم عن الأمر، ليتفقوا على قتل العالم الوحيد بينهم ولكن الوحش يطالبهم بقتل رجل آخر، وهنا يشعرون بالندم على فعلتهم وخضوعهم للوحش بقتل رجل العلم.