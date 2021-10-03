أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«الصحة الفلسطينية» تعلن وفاة 12 وإصابة 872 بكورونا

Print
«الصحة الفلسطينية» تعلن وفاة 12 وإصابة 872 بكورونا «الصحة الفلسطينية» تعلن وفاة 12 وإصابة 872 بكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية 12 وفاة و872 إصابة بـفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 68 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1،416،215 بينهم 776،687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، منهم 2،083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الأردنية تسجل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة الأردنية تسجل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ألمانيا تسجل 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا