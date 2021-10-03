«الصحة الفلسطينية» تعلن وفاة 12 وإصابة 872 بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية 12 وفاة و872 إصابة بـفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 68 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1،416،215 بينهم 776،687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، منهم 2،083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم.