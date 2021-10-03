«طالبت الجمهور بالدعاء لها» ... هاجر أحمد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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أعلنت الفنانة هاجر أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، تعرضها لوعكة صحية مفأجاة، دخلت على أثرها المستشفى .

ونشرت هاجر أحمد عبر خاصية «الأستوري»، صورة لها وهي في المستشفى، وطلب من جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلة:«يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين».

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة هاجر أحمد مسلسل «إلا أنا» ويشاركها البطولة الفنانة هنادي مهنا، سلوي عثمان، أحمد بدير وإسلام جمال.