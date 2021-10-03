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وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:37 صباحاً
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:37 صباحاً
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة
-
الأحد 10 أكتوبر 2021 01:37 صباحاً
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:23 صباحاً
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:23 صباحاً
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين
-
الأحد 10 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين
-
الأحد 10 أكتوبر 2021 01:01 صباحاً
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:55 صباحاً
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:55 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
غواصة جزائرية تضرب هدفا بريا غرب البلاد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 03 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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