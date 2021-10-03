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وكيل «تعليم المنيا» يعنل جاهزية مدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد

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وكيل «تعليم المنيا» يعنل جاهزية مدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد وكيل «تعليم المنيا» يعنل جاهزية مدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد

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أعلن الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جاهزية مدارس التعليم الفني، داخل الإدارات التعليمية التسع للعام الدراسي الجديد2021-2022.

وأضاف «جارح» انه استقبل اللواء أيمن عبدالفتاح، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي للمنطقة الجنوبية العسكرية، يرافقه العقيد محمود صبحي، مساعد المستشار العسكري لمحافظة المنيا، ومحمد سليمان، مدير إدارة مطاي التعليمية، وحسين صلاح، مدير إدارة سمالوط التعليمية، لزيارة وتفقد مدارس التأسيس العسكري بادارتى مطاي وسمالوط التعليمية.

حيث تم تفقد مدرسة مطاي الثانوية الصناعية العسكرية، ومدرسة سمالوط الثانوية الزراعية العسكرية، واطمئن على الحالة الإدارية، وتجهيزات المدارس الخاصة بالتربية العسكرية، وقام بالمرور على ارض الطابور وقد تفقد مكتب قائد المدرسة ومكتب صف ضباط والفصول التعليمية والأفنية والأسوار وجنداري العلم، واطمأن ان التأسيس العسكري يسير وفق ماهو مخطط.

وأوضح «صفوت» خلال الجولة أن هذه الزيارات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل على إعادة بناء شخصية الطلاب وتطويرها والعمل على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن تحت مظلة التعاون بين القوات المسلحة المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المصرى اليوم

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