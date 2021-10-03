عبدالمغني يوجه رسالة إلى دينا فؤاد: «هو لما أقولك على مشاكلنا أبقى بضغط عليك»

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أعاد الفنان محمود عبدالمغني تقديم مشهد حواري درامي بمشاركة الفنانة دينا فواد عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» فور إذاعة الحلقة الاولي من حكاية «ماريونيت» من الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب» عبر شاشة قناة الحياة.

ونشر «عبدالمغني» الحوار الدرامي الذي يجمع بينه وبين زوجته مروة «دينا فؤاد» باحداث المسلسل عبر صفحته بموقع «فيسبوك» وجاء نصه :«انت مش رايح الشغل النهاردة ولا ايه؟ هو انا اقعد تقولي قاعد ليه انزل تقولي مابتقعدش ليه، في ايه يا مروة انا مابقتش فاهمك ولا قادر اتحمل ضغطك المستمر».

واضاف :«ضغطني.. هو انا لما اقولك على مشاكلنا اللي لازم تتحل ابقى بضغط عليك، لما احاول افهم مالك وافهم جوزي متغير ليه ابقى بضغط عليك، طيب تقدر تقولي عملت ايه في مصاريف مدرسة زينة واشتراك النادي اللي مااتدفعش والبنت مش هتقدر تروح التمرين بسبب كدة، ده غير ان حضرتك ماتعرفش عننا حاجة اصلا، طب فاكر عيد ميلاد بنتك اللي كام من كام يوم، احنا بقينا برة حساباتك يا حازم».

واختتم:«انتي شايفة كدة !!! _ انا شايفة انك مابقيتش حازم جوزي اللي حبيته واتجوزته = وانتي مابقيتيش مروة اللي بتحس بيا من غير مااتكلم، ماريونيت، ورا_كل_باب».

وعقبت الفنانة دينا فؤاد بخفة دمها المعهودة على بوست محمود عبدالمغني «انتا السبب في كل اللي وصلنا له ونال تعليقها تفاعل كبير من المتابعين.