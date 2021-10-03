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«المصري اليوم» تكشف تفاصيل القيمة المالية لعقد علي معلول الجديد مع الأهلي

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«المصري اليوم» تكشف تفاصيل القيمة المالية لعقد علي معلول الجديد مع الأهلي «المصري اليوم» تكشف تفاصيل القيمة المالية لعقد علي معلول الجديد مع الأهلي

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نجح مسؤولو النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول من أجل تمديد عقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع الظهير الأيسر الدولي التونسي على مدار الشهور الأخيرة من أجل حسم مستقبله في القلعة الحمراء في ظل انتهاء عقده الحالي بنهاية العام الجاري.

وأعلن مسؤولو النادي الأهلي مؤخراً عن توصلهم إلى اتفاق مع علي معلول لتجديد عقده وأن الأمر قد انتهى وينتظر الإعلان عن الصفقة فقط خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "المصري اليوم" من مصادرها الخاصة أن علي معلول سيجدد عقده مع الأهلي مقابل حصوله على نحو مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد أي ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري في الموسم.

وتم الاتفاق بين الأهلي واللاعب التونسي على تمديد عقده لمدة موسمين بحيث ينتهي في يونيو 2023.

المصرى اليوم

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