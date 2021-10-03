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مدرب : هدفنا استعادة هيبة «الفراعنة»

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مدرب المنتخب: هدفنا استعادة هيبة «الفراعنة» مدرب : هدفنا استعادة هيبة «الفراعنة»

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أكد ضياء السيد مدرب الوطنى الاول لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الفراعنة يخوضوا مرحلة مهمة في تاريخ الكرة المصرية .

وقال: هدفنا جميعا سواء لاعبين أو جهاز فنى هو استعادة هيبة الكرة المصرية ووضعها في مسارها الطبيعى.

وتابع: أمامنا عدة تحديات خلال الفترة القليلة المقبله، أول التحديات واهمهم هو تحقيق الفوز في مباراتي ليبيا والتربع على صدارة المجموعة، واستعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم بعد مرحلة من عدم الاتزان خلال الفترة الماضية فضلا عن خلق روح جديدة داخل الفريق وزرع روجح المنافسة والفوز بداخلهم .

المصرى اليوم

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