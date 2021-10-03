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بينها 2448 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 6638 مخالفة متنوعة

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بينها 2448 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 6638 مخالفة متنوعة بينها 2448 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 6638 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 6638 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6638) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (2448) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(222) مخالفة السير بدون تراخيص و(11) مخالفة الدراجات النارية و(11) مخالفة موقف عشوائى و(40) مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

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