"كلنا قيس".. آلاف التونسيين يتظاهرون دعماً لقرارات الرئيس

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انتشار أمني كثيف في محيط شارع "بورقيبة"

توافد الآلاف من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة في وقفة داعمة لقرارته.

وتجمع أغلب الأنصار أمام مبنى المسرح البلدي والشارع المحاذي له الذي ضاق بهم، مرددين شعارات مؤيدة لقرارات سعيد، وفقاً لـ"فرانس 24".

ورفع المتظاهرون الذين ناهز عددهم ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف شخص قبل حلول منتصف النهار، "الشعب يريد حل البرلمان"، و"الأحياء الفقيرة مع قيس سعيد"، و"كلنا قيس"، و"لا للشرعية الدستورية".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في الشارع، الذي نصبت فيه حواجز حديدية، ومنعت المحتجين من تجاوز نصفه الثاني الذي يضم مقر وزارة الداخلية.

وتأتي الوقفة رداً على وقفة مماثلة نظّمها معارضو الرئيس الأحد الماضي، في نفس المكان؛ للتنديد بتعليقه معظم مواد الدستور وتوليه أغلب السلطات تمهيداً لإصلاحات سياسية.