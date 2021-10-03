النتائج الأولية لإنتخابات لجان «النواب»: تغيرات محدودة في الوكالة وبقاء تشكيلات دور الانعقاد الاول

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شهدت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الاحد، عددا محدودا من التغيرات في مكاتب المجلس بينما ظل اغلب اعضاء مكاتب اللجان كما هم من دور الانعقاد الماضى .

حيث شهدت لجنة السياحة تغيير في منصبى الوكيلين بتولى احمد الطيبى القادم من اللجنة الافريقية، وسيد قاسم. بينما انتقل إيهاب منصور من منصب وكيل لجنة الإسكان إلى لجنة القوى العاملة وحل محله النائب احمد عبدالمجيد وكيلا للجنة .

و شهدت لجنة الدفاع تغييرا في منصب الوكيل بتولى احمد يحيى وكالة اللجنة، كما جاء محمد راضى امينا للسر .

و شهدت اللجنة التشريعية تغيير في منصب الوكيل بتولى يحيى عيسوى وكالة اللجنة. وشغلت ألفت المزلاوى منصب امين سر لجنة القوى العاملة، وشهدت لجنة الاعلام والثقافة والاثار تغيير في منصب الوكيل بتولى النائب يوسف الحسينى مكان الوكيل السابق تامر عبدالقادر وجاءت النائبة هند رشاد امينا للسر .