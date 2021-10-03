بعد انتخاب الهنيدي رئيسا لها .. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان

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أسفرت انتخابات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدى برئاسة اللجنة وإيهاب الطماوي وكيلا ويحيى عيسوي وكيلا ثانيا وعلى بدر أمين سر.

وحددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:«بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة .

حيث نصت المادة أن تكون اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، كما تختص بشئون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور، التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

وتختص اللجنة التشريعية أيضا بمعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة، تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية، شؤون العضوية، الحصانة البرلمانية، أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.