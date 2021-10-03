«دي كاف» يقدم تجارب من الواقع الافتراضي بدءًا من الثلاثاء (التفاصيل)

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يستعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» لاطلاق أولى فعاليات دورته التاسعة، الثلاثاء 5 أكتوبر بمقر «قنصلية» بوسط البلد، بتقديم «تجارب من الواقع الافتراضي» من فرنسا، تنظيم عمر كمال، حيث يستطيع الجمهور أن يشاهد مجموعة من الأفلام والألعاب بطريقة الواقع الافتراضي من خلال استخدام سماعة الرأس وقفازات وبعض أجهزة استشعار أخرى فيتمكنوا من الانتقال لعالم ثلاثي الأبعاد وهم في نفس المكان.

يتعاون مهرجان دي - كاف مع المعهد الفرنسي بالقاهرة لتقديم مجموعة من أفلام الواقع الافتراضي المميزة والتي صنعها مجموعة من صناع الأفلام الفرنسيين. هذه الأفلام تشكل جزءً من البرنامج الثقافي لأفلام الواقع الافتراضي الخاص بالمعهد الفرنسي، وتأتي هذه الأفلام لمصر بعد عرضها في فينيسيا، الشبكة السويسرية ومهرجان السينما الجديدة بمونتريال.

أما المعرض الثاني فهو «احتضان» من الدنمارك ولأول مرة في العالم العربي من خلال دي-كاف.

وتقدم المعرض الفنانة «سارة كوبل» وهو معرض واقع معزز باستخدام تطبيق على الهاتف، يستطيع الزوار أن يشاهدوا عدد من الرسومات على الحائط ومع استخدام التطبيق على الهاتف سيروا الرسومات متحركة تدب فيها الحياة. وتعكس الرسومات مجموعة من المشاعر الإنسانية المتبادلة كالأمومة وروابط الحب بين البشر وغير البشر أيضًا.

عرض احتضان هو أحدث أعمال كوبل الفنية بعد رحلة طويلة من صناعة الأفلام، فقد حصلت صناعة أفلام الرسوم المتحركة الدنماركية على العديد من الجوائز، وقدمت عددًا من الأعمال التجارية والأفلام القصيرة والطويلة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حيث أسسَّت الاستوديو الخاص بها في مجال الأنيمشن عام ٢٠٠٢.

يستمر العرضان في استقبال الجمهور في «قنصلية» حتى 10 من أكتوبر و«قنصلية» هي مساحة للعمل والمعارض الفنية في قلب وسط البلد. ويعود من 16 إلى 21 أكتوبر في سطح مبنى فيكتوريا في وسط البلد.