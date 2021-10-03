أخبار عاجلة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تنفيذ 1056 حكماً قضائياً في حملة أمنية بسوهاج

Print
تنفيذ 1056 حكماً قضائياً في حملة أمنية بسوهاج تنفيذ 1056 حكماً قضائياً في حملة أمنية بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المتهمين المحكوم عليهم الهاربين والخارجين على القانون بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

تمكنت الحملات التي جرت اليوم، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 1056 حكماً قضائياً على مستوى المراكز، والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئي، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما