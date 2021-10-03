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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى «رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة» بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

جاء بها: «يسُعدنى وهيئة الشرطة في مناسبة الإحتفال بإنتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق»

وأضاف :«إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى. فكل عام وسيادتكم بخير ومصرنا الغالية في تقدم وريادة».