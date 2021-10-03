إعدام 89 كيلو جراما من الأغذية و32 لترا مشروبات منتهية الصلاحية بالعريش

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تم اعدام 89 كيلوجراما من الأغذية و32 لترا من المشروبات من خلال حملة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة استهدفت التوكيلات الغذائية ومحلات السوبر ماركت في العريش، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائى بضرورة مواصلة الحملات واستهداف جميع المنتجات المعروضة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين .

وأعلن عرفات موسى مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة ورئيس الحملة ( في بيان اليوم ) أنه تم المرور على عدد ٢٢منشأة غذائية، تحرير عدد ١٤ محضرا لمخالفة القرار ٩٧، تحرير عدد ٨ محاضر لمخالفة القرار ٩٦.. إلى جانب اعدام ٨٩ كيلو جراما من الأغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، اعدام ٣٢ لترا من المشروبات الغازية والألبان منتهية الصلاحية أيضا، وكذا سحب عدد ٤٦عينة للفحص والتحليل للتأكد من صلاحيتها .

وأكد على مواصلة إدارة مراقبة الأغذية حملاتها واستهداف جميع المنتجات المعروضة بالأسواق حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.. مشيرا إلى أن الحملة بقيادته واشتراك كل من: منصور الشبراوى عبدالفتاح مراقب أول الأغذيى بادارة العريش الصحية، محمد سعيد ومحمد برهم وعمرو اسلام مفتشى الأغذية بادارة العريش الصحية.