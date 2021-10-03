«الداخلية»: ضبط 11981 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24ساعة

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أعلنت وزارةالداخلية عن مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات»

وأضافت: «أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3046) قضية متنوعة».

وتابعت: «كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11981) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وقامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بحملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (202) قضية في عدة مجالات أبرزها»الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب«.

وشددت: «كما شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (161) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص)ن كما قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملات أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1995) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية)»