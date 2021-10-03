مجانا.. التسجل في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة 2021 - 2022

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أعلن موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية، عن انطلاق التسجيل في اللوتري الأمريكي أو قرعة أمريكا 2022 – 2023 يوم 7 اكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، في 12:00 ظهرًا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويتم إغلاق باب التسجيل في نفس الساعة في اليوم المحدد ‏لإغلاق باب التقديم.

يتم الاشتراك في القرعة «مجانا» وذلك عبر الرابط الالكتروني لابليكيشن الهجرة العشوائيه لامريكا https://dvprogram.state.gov.

شروط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023 2022 :

1- ‏جواز سفر ساري المفعول ‏مطلوب، وهو شرط يطبق على أي شخص يرغب في التقديم على القرعة، وفي الوقت الحالي يعد جواز السفر شرط أساسي من شروط تقديم اللوتري 2023 .

2- ‏يجب أن يكون عمرك اثناء التقديم في لوتري أمريكا ‏18 عام أو أكثر .

3- ‏توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم اللوتري الأمريكي 2022.

4- ‏امتلاك 12 عام من التعليم على الاقل وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية.

5- ‏أن تكون من دولة من الدول ‏المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023، وهي الدول التي لم يهاجر 50،000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة التي تسبق فتح باب التقديم على قرعة أمريكا.

6- ‏تقديم صورة حديثة الإلتقاط لم يمضي عليها اكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجره إلى امريكا.

ما هي قرعة الهجرة العشوائية؟

قرعة الهجرة العشوائية، هي برنامج سنوي للحصول على رخصة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتفويض من الكونجرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، إذ يتم توفير 50 ألف تاشيرة سنويًا في قرعة عشوائية بواسطة الحاسب الآلي.

ويهدف البرنامج إلى تنويع السكان المهاجرين ويستهدف الدول ذات معدل هجرة منخفض للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكانت بدايته منذ عام 1995.

تُعد قرعة الهجرة العشوائية أو «الجرين كارد» فرصة جيدة لمن يريد الهجرة إلى أمريكا، إذ يبلغ عدد المتقدمين عليها قرابة 10 ملايين شخص والفائزين حوالي 55 ألف فقط، من الدول الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أو الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية

يستطيع الحاصلون على «الجرين كارد» السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة لأنهم يعتبرون مواطنين دائمين على أرض الولايات المتحدة، ويحق لهم بشكل قانوني العمل والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات، ويمكنهم كذلك أن يكونوا وكلاء ومستضيفين لأقاربهم الذين يسعون للحصول على تأشيرة الهجرة الجرين كارد، وبعد ذلك يمكن لحاملي بطاقة الجرين كارد التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية دون أن يفقدوا جنسيتهم الحاصلين عليها من بلدهم التي ولدوا فيها، وتعتبر بطاقات الجرين كارد سارية المفعول مدى الحياة.

نعم يمكنك ذلك في حال الحصول على الجرين كارد إحضار زوجك أو زوجتك وأبنائكم غير المتزوجين تحت سن 21 وسيتم منحهم بطاقات جرين كارد خاصة بهم.

ماذا لو كنت مواطنًا في دولة غير الدولة التي ولدت فيها؟

يجب أن تذكر في طلبك البلد التي ولدت فيها حتى ولو لم تكن مواطنا في تلك الدولة، فحكومة الولايات المتحدة وجمعية قرعة الجرين كارد الأمريكية لا تعترفان بأي استثناء لهذه القاعدة.

كيف يتم اختيار الفائزين في قرعة بطاقات الجرين كارد؟

يتم اختيار الفائزين ببطاقة الجرين كارد بشكل عشوائي عن طريق نظام الكرتوني من بين جميع المتقدمين المؤهلين، ويتلقى الفائزون رسائل رسمية ترسل إلى عناوينهم المذكورة في طلباتهم، وبشكل عام يتم إشعار الفائزين في فصل الربيع الذي يلي الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

موعد ظهور نتائج القرعة المريكية 2021-2022

تم تحديد يوم 8 مايو 2022 موعدًا لظهور نتائج اللوتري القرعة العشوائية الأمريكية 2021/2022، ويمكن الاستعلام عن نتيجة القرعة الأمريكية وأسماء الفائزين على الرابط التالي: dvprogram.state.gov