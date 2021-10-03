ولي عهد بريطانيا يفكر في ترك قصر باكنجهام والعيش في شقة عند تتويجه ملكا

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أكدت مصادر بالقصر الملكي أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يفكر في أسلوب حياة جديد عندما يعتلي عرش المملكة المتحدة، ولكنه لن يكون بين دهاليز القصور وأبهة الحياة الملكية بما تتميز به من ترف ورفاهية مفرطة .

وفي محاولة لتحقيق إصلاح جذري شامل للممتلكات الملكية، سوف يحيا الملك وفقا لترتيبات جديدة «أقل بذخا»، حيث يفتح القصر الملكي أبوابه للجمهور، حسبما قالت صحيفة «الصن» البريطانية في تقرير لها أمس .

وقالت المصادر إنه المقرر أن يقوم الأمير تشارلز بإعادة تنظيم الممتلكات المكلية عند تتويجه ملكا، وسوف يعيش في شقة فوق أحد المتاجر .

ويخطط الأمير تشارلز نقل دوق ودوقة كامبريدج إلى قلعة ويندسور، وذلك لأن موقعها في ممر طيران هيثرو مزعجا له للغاية .

وسوف يكون نقل العقار متماشيا مع رغبة «آل كمبريدج» وفقا لأحد أصدقاء أفراد العائلة الملكية .

وأشار التقرير إلى أن هناك مباحثات بشأن تحويل قلعة بالمورال إلى متحف، بحيث يتم تكريسه للملكة كجزء من إعادة تنظيم العقار.

بينما أكد مصدر آخر لصحيفة «دايلي ميل» في عددها الصادر الأحد أن «مسألة ملكية العقارات» سوف يتم إدراجها على قائمة الواجبات التي يتعين إنجازها، مضيفا أن النقطة الجوهرية هنا تتمثل في غيا الملكية أو أنها لم تعد موجودة هنا، إذا كيف يتسنى توزيع جيلين من العائلة على نحو فعال عبر عدد ضخم من المملتكات «

وقال التقرير إن أمير ويلز، في إشارة لتشارلز يعتقد اعتقادا قويا أنه يجب أن تقدم هذه الأماكن شيئا ما لعامة الشعب، وليس مجرد قصرها على مقار تعيش فيها العائلة الملكية، مضيفا أن كل شيء يتم رؤيته في ضوء سؤال واضح بشأن القيمة التي يوفرها ذلك للشعب .

وتابع أن الجميع يعترف بأنه لا معنى لإدراة هذه المقار السكنية الكثيرة، ولكن عندما تتنازل عنها تماما، فإنه يتعذر استعادتها عندما يشب الأمير جورج حفيد تشارلز، عن الطوق، وبكبر هو وأفراد الأسرة الملكية الأصغر عمرا .

ومن المقرر أن يتم فتح بوابات قصر بكنجهام للجمهور على مدار العام، والذي يجري ترميه وفق مشروع يستغرق عشر سنوات بتكلفة 369 مليون جنيه استرليني .

ونبه التقرير إلى أن ذلك يعني أن مقرات معيشة الملك، والتي تشمل 52 غرفة نوم واستضافة و188 غرفة نوم للعاملين والموظفين، سيتم تقليصها على نحو ملحوظ في إطار خطة التغيير الجذري الجديد التي يتبناها الأمير تشارلز .

- صورة أرشيفية

الملكة إليزابيث الثانية وولى العهد الأمير تشارلز - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

الأمير تشارلز وزوجته - صورة أرشيفية