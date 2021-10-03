وكيل «صيدلة المنيا» تحذر من التسوق الالكتروني للأدوية وتطالب بتشديد الرقابة

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حذرت الدكتورة أمل كمال حسين، وكيل كلية الصيدلة، بجامعة المنيا، وعضو نقابة الصيادلة، من التسويق الالكتروني للأدوية، عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ظهور مصانع تحت السلم لإنتاج عقاقير طبية مغشوشة تحمل أسماء شركات كبيرة .

وطالبت «أمل» في رسالة بث مباشر لموقع «المصري اليوم» أجهزة الدولة، والرقابة على الأدوية، ووزارة المالية، بالتدخل لإنقاذ صحة المواطنين من الأدوية المغشوشة، والحفاظ على اموال الدولة، من قيام بعض الأفراد بالتهرب الضريبي، بالتسوق الالكتروني عبر الانترنت .

وكشفت «أمل» عن قيام بعض الأفراد الحصول على معدات تصنيع قديم، وإعادة استخدامها في تعبئة أدوية وعقاقير طبية، غير فعالة ولا تحتوي على المستحضر الطبي، وتحمل أسماء شركات كبيرة، «مصانع تحت السلم»، مما يعرض صحة المرضي للخطر، ويهدر أموال الدولة من الضرائب .

وأكدت «أمل» أن الصيدلة الإكلينيكية هي العمل الحقيقي للطب وعلاج المصابين خلال الفترة المقبل، والقضاء على تجارة الأدوية بالسوق السوداء، وعرض منتجات غير فعالة .

وأشادت «أمل» بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعناية بصحة الإنسان المصري، من خلال 5 مبادرات آخرها تلقي لقاح كورونا، وقبلها رعاية صحة المرأة، ومليون صحة، وفيروس سي. وغيرها .