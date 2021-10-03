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«تعليم بني سويف» يتابع البرنامج التدريبي «فرق العمل ومهارات العمل الجماعي»

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«تعليم بني سويف» يتابع البرنامج التدريبي «فرق العمل ومهارات العمل الجماعي» «تعليم بني سويف» يتابع البرنامج التدريبي «فرق العمل ومهارات العمل الجماعي»

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قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف انه حرصا على الإرتقاء بالمستوى المهني للوكلاء والمديرين للنهوض بالعملية التعليمية تابعت البرنامج التدريبي «فرق العمل ومهارات العمل الجماعي» الذي تنظمه إدارة التدريب بالمديرية والذي يستمر لمدة خمسة أيام والذى يضم وكلاء المدارس الإبتدائية المستهدفين من التدريب وأجريت معهم حوارا حول الاحتياجات التدريبيه وتنمية المهارات الإدارية.

وأشار شحاته أن الهدف من التدريب تنمية مهارات العمل الجماعي والعمل بروح الفريق وخلق جيل إداري قادر على مواجهة التحديات مما يحقق النجاح في العمل. وأضاف شحاته أن البرنامج التدريبي للوكلاء يتضمن عدة محاور أهمها التعريف بأهمية فرق العمل وكيفية تكوينها والعمل على حل المشكلات وإدارة وتنظيم الوقت .

المصرى اليوم

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