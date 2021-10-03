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وزير الداخلية يهني وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بنصر أكتوبر

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وزير الداخلية يهني وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بنصر أكتوبر وزير الداخلية يهني وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بنصر أكتوبر

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى «القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى»

جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات. إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مرفوعة الهامة رايتها دائماً عالية خفاقة. حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير»

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد «رئيس أركان حرب القوات المسلحة»..

جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير»

المصرى اليوم

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